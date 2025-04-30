Спасателей наградили к профессиональному празднику в Волоколамске
В Волоколамске отметили День пожарной охраны. В пожарно-спасательной части № 203 «Можоблспаса» провели награждение выдающихся сотрудников.
Награды профессионалам вручили заместитель главы Волоколамского муниципального округа Алексей Винтов и заместитель начальника территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» Андрей Образцов.
Сергея Полякова наградили почетным званием «Заслуженный спасатель Московской области». Евгений Чертов и Дмитрий Семенов получили нагрудные знаки МЧС «За заслуги».
Вячеслав Куров и Александр Вороханов стали обладателями юбилейных медалей «15 лет безупречной работы». Водитель Дмитрий Гусев получил почетную грамоту первичной профсоюзной организации.
Благодарственные письма от главы Волоколамского округа Натальи Козловой вручили Игорю Шлюеву, Вячеславу Сергееву и Снежане Годуновой. Благодарность от Президиума Московской областной организации Профсоюза работников госучреждений получил Вячеслав Сергеев. Грамоты — Вячеслав Шабалкин и Дмитрий Живаев.