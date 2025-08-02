Спасатель вытащил из воды тонущего мужчину на Малаховском озере в Люберцах

Антон Тюрин обнаружил тонущего человека и, не раздумывая, прыгнул в воду.

«Утопающего удалось спасти, им оказался молодой человек, на берегу ему была оказана первая медицинская помощь», — сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Антон Тюрин прошел обучение в центре ВОСВОД. По его словам, это его первый опыт работы спасателем.

«Мы дежурим на Малаховском озере каждый день с 10.00 до 20.00 с середины июня. Хочется еще раз обратиться ко всем отдыхающим: соблюдайте правила поведения на воде, берегите себя и своих близких», — отметил Антон Тюрин.

В Люберцах оборудованы три места отдыха у воды: пляж парка «Малаховское озеро», пляж Кореневского и Дзержинского карьеров. На всех площадках дежурят спасатели, а для комфорта жителей установлены лежаки, кабинки для переодевания и туалетные модули. Отметим, в соответствии с заключением Роспотребнадзора купание во всех трех водоемах запрещено.