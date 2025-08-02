Спасатель вытащил из воды тонущего мужчину на Малаховском озере в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Люберчанин Антон Тюрин спас тонущего мужчину на Малаховском озере. Инцидент произошел, когда сотрудник ВОСВОД делал обход территории

Антон Тюрин обнаружил тонущего человека и, не раздумывая, прыгнул в воду.

«Утопающего удалось спасти, им оказался молодой человек, на берегу ему была оказана первая медицинская помощь», — сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Антон Тюрин прошел обучение в центре ВОСВОД. По его словам, это его первый опыт работы спасателем.

«Мы дежурим на Малаховском озере каждый день с 10.00 до 20.00 с середины июня. Хочется еще раз обратиться ко всем отдыхающим: соблюдайте правила поведения на воде, берегите себя и своих близких», — отметил Антон Тюрин.

В Люберцах оборудованы три места отдыха у воды: пляж парка «Малаховское озеро», пляж Кореневского и Дзержинского карьеров. На всех площадках дежурят спасатели, а для комфорта жителей установлены лежаки, кабинки для переодевания и туалетные модули. Отметим, в соответствии с заключением Роспотребнадзора купание во всех трех водоемах запрещено.

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