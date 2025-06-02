Спартакиаду трудовых коллективов провели в Мытищах

В Мытищах провели соревнования трудовых коллективов по трем видам спорта, турнир прошел в командном зачете. Спартакиада объединила сотрудников 12 предприятий, лучших их них наградили специальными призами.

Состязания на стадионе «Торпедо» в Мытищах прошли по трем видам спорта: петанк, дартс, городошный спорт.

Лучший результат в городошном спорте показала сборная Московской пивоваренной компании, на втором месте Центр гигиены имени Федора Эрисмана, на третьем — Акционерное общество «Особое бюро кабельной промышленности».

Пивовары продемонстрировали меткость в соревнованиях по дартсу, опередив сборную управления образования администрации округа и команду «Эпицентр». Коллектив Особого бюро кабельной промышленности показал лучший результат в турнире по петанку. Рядом с ним на пьедестале почета расположились представители Мытищинского приборостроительного завода и агентство «Новый Формат».