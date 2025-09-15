Спартакиада трудовых коллективов прошла в Жуковском

На спартакиаде трудовых коллектив в Жуковском победила команда «Метеор». Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из разных организаций города.

Девять команд в течение недели соревновались в турнирах по плаванию, мини-гольфу, волейболу, мини-футболу и перетягиванию каната. Мероприятия требовали не только усилий, но и слаженной работы всего коллектива.

Атмосфера была наполнена азартом, поддержкой и дружеским соперничеством, что сделало спартакиаду по-настоящему ярким спортивным событием для всего города.

В итоге команда «Метеор» заняла первое место, «World Class» — второе, а «НИИП имени В. В. Тихомирова» — третье.

«Благодарю все команды за участие. От всей души поздравляю победителей и призеров спартакиады», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.