Спартакиада среди воспитанников детских садов прошла в Химках

В Химках прошла ежегодная спартакиада «Здоровый дошкольник». Мероприятие провели в баскетбольном центре и приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В спартакиаде приняли участие девять команд-финалистов из дошкольных учреждений.
«Мы почти во всех эстафетах были первыми, кроме четвертой эстафеты. Спорт — это сила!» — сказал Федор.
Спартакиада проходит в виде эстафеты. Каждый год ее посвящают разным событиям. В этом году — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель соревнований — привить любовь не только к спорту, но и к Родине.
«Это популяризация физической культуры и спорта. Гражданские чувства у детей воспитываем, обязательно патриотические, особенно в таких мероприятиях, которые посвящены Великой Отечественной войне», — уточнила методист Центра профессионального развития Валентина Жадова.
Команды, которые заняли призовые места, наградили кубками и медалями. Все остальные участники финала спартакиады получили памятные подарки и грамоты.
Школьники высадили цветы на Площади Победы в Красноармейске
Новый посевной сезон начался в Серебряных Прудах
Свалка на 20 тысячах «квадратов» загорелась в Нижегородской области
Путин направил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве
Призеров регионального этапа олимпиады школьников наградили в Зарайске
Россиян предупредили о трех самых популярных мошеннических схемах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте