Спартакиада среди воспитанников детских садов прошла в Химках

В Химках прошла ежегодная спартакиада «Здоровый дошкольник». Мероприятие провели в баскетбольном центре и приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В спартакиаде приняли участие девять команд-финалистов из дошкольных учреждений.

«Мы почти во всех эстафетах были первыми, кроме четвертой эстафеты. Спорт — это сила!» — сказал Федор.

Спартакиада проходит в виде эстафеты. Каждый год ее посвящают разным событиям. В этом году — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель соревнований — привить любовь не только к спорту, но и к Родине.