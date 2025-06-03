Спартакиада пенсионеров Московской области пройдет в Коломне 7 июня

Спартакиада пенсионеров — это традиционное спортивное событие для жителей Подмосковья. Впервые подобные соревнования для пожилых людей и инвалидов прошли в Серпухове 25 сентября 2013 года. Коломна уже в третий раз, начиная с 2019 года, принимает у себя это мероприятие. В 2025 году ожидается участие около 400 спортсменов из разных муниципалитетов Московской области. За победу будут бороться 40 команд, каждая из которых состоит из четверых мужчин в возрасте от 60 лет и старше и четверых женщин от 55 лет и старше.

Программа спартакиады включает кросс на тысячу метров, плавание на 50 метров, настольный теннис, шахматы или стрельбу из пневматической винтовки, дартс и комбинированную эстафету.

Город Коломна представят: Геннадий Станиславович Якобс, Евгений Николаевич Лифарев, Игорь Николаевич Великанов, Светлана Владимировна Щеголькова, Наталья Анатольевна Шекшуева, Светлана Александровна Картавова, Ирина Григорьевна Четырева, Василий Иванович Лухманов, Александр Иванович Кузовников и Геннадий Николаевич Гмыра (инструктор по спорту Конькобежного центра «Коломна»).

Победители и призеры в личных дисциплинах будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Команды, занявшие первые три места в командном и общем зачете, получат кубки, дипломы и памятные подарки.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Московской области для участия в 10-й Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет с 30 сентября по 5 октября 2025 года в Тюмени.

Торжественное открытие Спартакиады состоится 7 июня в 12:00.