Созданную резидентом ОЭЗ «Дубна» систему включили в реестр Минпромторга России

Новая система стала одним из первых полностью отечественных бестрансформаторных образцов на рынке.

Технологии и компоненты, которые используют в проекте, российского производства. Благодаря этому разработка позволит снизить зависимость объектов критической инфраструктуры от зарубежных решений и укрепить технологическую независимость страны.

«Компания „МПОТК „Технокомплект“ инвестировала в свой проект на территории ОЭЗ „Дубна“ более 710 миллионов рублей. При этом выручка предприятия от продажи высокотехнологичного оборудования накопленным итогом — уже свыше 5,3 миллиарда рублей. Сегодня в компании трудятся порядка 200 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Разработка открывает новые возможности для создания современных систем бесперебойного питания. Бестрансформаторные варианты подходят для серверных нагрузок, где отсутствуют большие пусковые токи, а трансформаторные — для динамических нагрузок. Предприятие готово предложить оба варианта, полностью отвечающие требованиям заказчиков.

«Включение продукции резидента в реестр Минпромторга России подтверждает ее стратегическую важность для укрепления отечественного производства, минимизирует зависимость от импорта в области электроники и энергетических систем», — подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.

По его словам, создание системы в очередной раз доказало, что основанные на отечественных разработках технологии позволяют как обеспечить внутренние потребности, так и укрепить позиции страны на глобальном рынке.