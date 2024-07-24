Созданную прихожанами мозаику установили в храме Дубны

Фото: Телеканал «360»

Новая икона «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа» появилась в Дубне. Ее установили в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.

Образ собрали в технике мозаики в мастерской Михаила Полякова. Над иконой работали полгода. Ее высота — три метра, а размер фрагментов для ликов — миллиметр.

Она сделана по подобию напечатанной иконы, которая ранее висела в храме. Сейчас же образ изготовлен в каноничном стиле и в традиционных материалах.

«Она будет на возвышении, и ее будет видно с любой точки храма. Прихожане оценили это и поблагодарили, тем более это труд целой мастерской», — отметил клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы Аркадий Терехин.

Мозаику успешно установили на этой неделе. Это уже вторая работа, которую художник-мозаичист Михаил Поляков делает для храмов Дубны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте