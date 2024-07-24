Созданную прихожанами мозаику установили в храме Дубны

Новая икона «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа» появилась в Дубне. Ее установили в храме Похвалы Пресвятой Богородицы.

Образ собрали в технике мозаики в мастерской Михаила Полякова. Над иконой работали полгода. Ее высота — три метра, а размер фрагментов для ликов — миллиметр.

Она сделана по подобию напечатанной иконы, которая ранее висела в храме. Сейчас же образ изготовлен в каноничном стиле и в традиционных материалах.

«Она будет на возвышении, и ее будет видно с любой точки храма. Прихожане оценили это и поблагодарили, тем более это труд целой мастерской», — отметил клирик храма Похвалы Пресвятой Богородицы Аркадий Терехин.