Созданное в Дубне телекоммуникационное оборудование запустили на Дальнем Востоке

Телекоммуникационное оборудование подмосковного производства компании YADRO начало работу в коммерческих сетях операторов Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на производителя.

Базовые станции выпускают на заводе «Фаб Дубна» в особой экономической зоне. Сейчас аппаратура функционирует уже в 37 регионах страны: она обеспечивает связь в Хабаровском крае, Амурской области и Бурятии, а к концу 2026 года охватит Приморский край и Якутию.

Устройства одинаково эффективно работают как в небольших поселениях, так и в загруженных городских сетях — например, с мая 2026 года станцию YADRO эксплуатируют в Нижнем Новгороде.

Завод способен выпускать до 50 тысяч единиц оборудования ежегодно. Полный цикл разработки — от микросхем до программного кода — ведет единая команда из более чем трех тысяч российских инженеров.

Это гарантирует технологическую независимость и позволяет при необходимости полностью закрыть потребности отечественных операторов связи. Платформа BTS8100 спроектирована по принципу 5G-Ready: переход к сетям пятого поколения потребует только обновления софта без замены железа.

«Мобильная связь — это не статичная история: сегодня основой мобильных сетей остается 4G, появляются возможности для развития 5G, затем придет 6G, и инфраструктура мобильных операторов в любом случае будет обновляться. Для технологического суверенитета связь — один из ключевых векторов. В нашем случае и программное, и аппаратное обеспечение полностью разрабатывается в России», — пояснил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

По его словам, это определяет вектор развития отрасли связи на долгие годы.