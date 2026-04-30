Новый экспресс-тест для выявления инфаркта миокарда разработали в Подмосковье

Специалисты из Московского физико-технического института (МФТИ) в Долгопрудном и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработали инновационный экспресс-тест для диагностики инфаркта миокарда. Новая методика позволяет определить повреждение сердца по одной капле крови всего за шесть минут, как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Скорость диагностики при инфаркте имеет критическое значение для спасения жизни пациента. В сравнении с традиционными лабораторными анализами, занимающими от 30 до 60 минут, новая разработка значительно опережает их по времени. Она способна выявить ранние биомаркеры, которые появляются в крови в течение первого часа после приступа.

Основой технологии являются магнитные наноцепочки, которые ускоряют взаимодействие с белками-маркерами и повышают точность анализа. Результаты считываются с помощью портативного устройства, а для анализа используется стандартная тест-полоска, требующая лишь одной капли крови.

Важным преимуществом является то, что система не требует сложной лабораторной инфраструктуры и может быть использована в условиях скорой помощи. Кроме того, технология имеет потенциал для адаптации к диагностике других заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Biosensors and Bioelectronics. Перед тем как новая разработка начнет применяться в клинической практике, ей предстоит пройти дополнительные испытания и регистрацию.