Создают шедевры 290 лет. Андрей Воробьев поздравил трудовую династию из Мытищ с 1 Мая

Праздник 1 Мая — хороший повод вспомнить о людях, которые всей душой любят свою работу и передают мастерство из поколения в поколение. В Подмосковье таких семей много, и одна из них — династия Бобровник (Кругликовых) из Мытищ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с праздником и поблагодарил за многолетний труд.

«Спасибо семье Бобровник (Кругликовых) за сохранение уникального промысла. Желаю каждому найти свое дело и трудиться с удовольствием. С праздником!» — подчеркнул Воробьев.

Общий трудовой стаж семьи на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи — почти 290 лет. Все началось с братьев Алексея и Василия Кругликовых. Они прошли путь от художников до основателей самой фабрики.

Сейчас дело продолжает художница в четвертом поколении Алла Бобровник. С самого детства она наблюдала, как работают родственники, сама пробовала рисовать маслом и рано поняла, что хочет пойти по их стопам.

Федоскинская фабрика — настоящая гордость Подмосковья. Ее расписные шкатулки давно стали визитной карточкой региона. На маленьких изделиях мастера оживляют сказки, используют сусальное золото и перламутр.