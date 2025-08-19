Современный Центр флебологии начал работу в Дубне

В Дубне на базе сосудистого центра медико-санитарной части № 9 Федерального медико-биологического агентства России открылся новый центр флебологии, где будут лечить заболевания вен. Создание центра стало ответом на обращения жителей: во время прошедшего дня города медики МСЧ № 9 — флебологи и сосудистые хирурги — провели многочисленные консультации и убедились в высокой потребности в таком отделении.

В центре пациентам предлагают современные методы обследования: ультразвуковую допплерографию, флебографию и компьютерную томографию с контрастом. В зависимости от диагноза назначают консервативное лечение или инвазивные вмешательства, в том числе эндовазальную лазерную коагуляцию и радиочастотную абляцию.

«Попасть на лечение в центр можно через консультацию сердечно-сосудистого хирурга. Он консультирует пациента, назначает и иногда сам производит необходимые обследования. Далее определяется дата госпитализации и операции. Также можно проконсультироваться в поликлинике, в первичном звене, и записаться на госпитализацию», — добавил руководитель сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Виталий Андреев.