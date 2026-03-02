Современный тренажер для реабилитации поступил в Андреевскую поликлинику Солнечногорска

В Андреевской поликлинике Солнечногорска появилась беговая дорожка «Реатерра». Оборудование предназначено для восстановления пациентов с неврологическими и кардиологическими заболеваниями, а также последствиями инсультов.

Новый аппаратный комплекс помогает нормализовать кровообращение, улучшить координацию и вернуть двигательную активность. Тренажер рассчитан на пациентов ростом от 80 сантиметров и весом до 150 килограммов. Конструкция включает разборный каркас с системой подъема. Специалисты могут безопасно разместить на полотне даже тех, кто не способен стоять самостоятельно.

«В Андреевской поликлинике очень развит третий этап реабилитации — амбулаторный. Она доступна для всех жителей округа. У нас работают индивидуальные и общий тренажерные залы, кабинет эрготерапевта, есть массаж. Новое оборудование крайне востребовано», — отметила главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Через сенсорный дисплей врач или пациент могут настраивать нагрузку и отслеживать показатели здоровья в реальном времени. Встроенная система контролирует пульс и темп ходьбы. При отклонении от нормы тренажер подает звуковой сигнал. Предусмотрена функция экстренного отключения.

«Дорожка адаптируется под конкретного пациента. Датчики контроля шага учитывают, на какую ногу человек заваливается. Мы можем это контролировать и корректировать, чтобы после реабилитации шаг стал прямым и ровным. Кардиотренировки помогают увеличить толерантность к физическим нагрузкам», — рассказал заведующий реабилитационным отделением Дмитрий Макаров.

Направить на реабилитацию могут терапевт, невролог, кардиолог, хирург, травматолог и другие специалисты. После осмотра врач-реабилитолог разрабатывает индивидуальную программу восстановления. Отечественный тренажер поступил в поликлинику по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья» и народной программе партии «Единая Россия».