Современный аппарат для анестезии поставили в больницу Люберец

Операционное отделение стационара № 3 Люберецкой областной клинической больницы в поселке Красково оснастили современным наркозным аппаратом. Оборудование уже используют при проведении операций.

Новая система работает совместно с аппаратом искусственной вентиляции легких и позволяет врачам контролировать дыхание пациента на протяжении всего хирургического вмешательства.

«Оснащение медицинских учреждений современным оборудованием — одно из приоритетных направлений нашей работы. Благодаря национальному проекту „Продолжительная и активная жизнь“ и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы продолжаем укреплять материально-техническую базу Люберецкой больницы, чтобы жители округа получали качественную и безопасную медицинскую помощь», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Врачи-анестезиологи уже оценили возможности новой техники. Аппарат поддерживает различные режимы дыхания, обеспечивает наглядный мониторинг показателей и позволяет проводить разные виды анестезии — ингаляционную и неингаляционную.

«В отличие от предыдущей модели, здесь расширенный набор функций, режимы управляемого и спонтанного дыхания, хорошая визуализация всех процессов на экранах мониторов. Оборудование позволяет проводить все существующие виды анестезии. Аппарат задействован при гинекологических операциях, что позволило повысить качество и безопасность хирургических вмешательств», — рассказал заведующий стационаром № 3 Александр Шабалин.

В 2026 году в медицинских учреждениях городского округа Люберцы планируют обновить 645 единиц оборудования.