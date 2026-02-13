Современные технологии внедрят в работу администрации в Истре

Власти подмосковной Истры планируют активнее использовать современные технологии в работе с населением. Цифровые ассистенты уже помогают специалистам в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и при контроле за земельными участками.

Сейчас в тестовом режиме работают 19 программ. Одно из последних нововведений — электронная база детей, которые имеют право на льготы. В ней хранятся все данные о маленьких жителях округа. Благодаря этому сотрудники быстрее оформляют выплаты и другую помощь от государства.

«Мы внедрили искусственный интеллект для анализа законов. Он сам проверяет новые документы и подсказывает, нужно ли вносить изменения. Раньше на такую работу уходило до 300 часов в год», — рассказали в администрации.

В планах — запустить еще две программы. ИИ появится в бухгалтерии, чтобы готовить отчеты быстрее и без ошибок. Также с помощью технологий будут отслеживать налоговые долги и анализировать причины их возникновения.