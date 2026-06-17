Современные шкафы установили в перинатальном центре в Ленинском округе

В отделения Видновского перинатального центра поступили 13 новых шкафов для хранения медицинских материалов и оборудования. Новую мебель разместили в операционном блоке и отделении новорожденных, что позволило сделать рабочие зоны более удобными для сотрудников.

Обновление материально-технической базы продолжается в Видновском перинатальном центре. Новые шкафы отличаются большой вместимостью и продуманной конструкцией. Они помогают систематизировать хранение необходимых вещей и обеспечивают быстрый доступ к ним во время работы. По данным медучреждения, восемь шкафов установили в операционном блоке, еще пять — в отделении новорожденных.

Сотрудники отмечают, что новая мебель положительно сказалась на организации рабочих процессов. Благодаря дополнительным местам для хранения стало проще поддерживать порядок и размещать медицинские принадлежности в соответствии с их назначением.

«Очень удобные, вместительные, с распашными дверцами шкафы, которые нам подходят для хранения всего необходимого. Сотрудникам комфортно работать, все расположено по своей классификации», — рассказала старшая операционная медсестра Видновского перинатального центра Алла Кобызь.

По словам специалистов, даже небольшие изменения в оснащении помогают сделать работу персонала более эффективной. Функциональная мебель позволяет рационально использовать каждый участок пространства и создает более комфортные условия в отделениях.

«Нравится, что у нас такая маленькая новинка. Довольны, потому как рабочее пространство должно быть максимально функциональным, а эффективно использовать пространство помогают практические элементы мебели», — добавила Алла Кобызь.

В учреждении продолжается планомерное обновление оборудования. Ранее для отделений реанимации и анестезиологии, родового отделения, а также отделения патологии новорожденных за счет средств областного бюджета приобрели фармацевтические холодильники и морозильные лари. Кроме того, месяц назад в отделение анестезиологии и реанимации поступили шесть современных функциональных медицинских кроватей.

В администрации округа сообщили, что работа по оснащению центра новой мебелью, медицинской техникой и специализированным оборудованием продолжится.