Современную версию фильма «Тимур и его команда» представили в Мытищах

В центре культуры «Подмосковье» прошел показ фильма «Тимур и его команда». Режиссеры перенесли действие знаменитой повести Гайдара в сегодняшние боевые действия.

Юная петербурженка Женя решает поехать к брату-добровольцу в приграничный поселок Белгородской области. Там она знакомится с местным лидером по прозвищу Тимур и его командой молодых волонтеров. Встреча переворачивает представление героини о мире и помогает найти новые ориентиры.

Авторы сохранили гайдаровские идеалы дружбы, веры в добро и взаимопомощи, но органично вписали их в суровую реальность. Фильм раскрывает чувства русских офицеров и несгибаемый дух женщин во время войны.

«На съемках сложнее всего было сдерживать слезы. Вживаясь в роль, я острее восприняла людей, прошедших через такие испытания, — призналась актриса Александра Живова, сыгравшая вдову офицера. — Женщины защитников — воплощение непоколебимой веры и стойкости».

На показ пришли школьники, юнармейцы, педагоги и казаки из Мытищинского казачьего общества. После фильма зрители встретились с создателями. Они обсудили творческий процесс и причины переосмысления повести.

«Современному кино не хватает положительного героя. Вместо вдохновляющих персонажей зрители видят антигероев, — подчеркнул режиссер Андрей Семенов. — Наша картина восполняет этот пробел историей о силе духа и мужестве».

Заместитель главы округа Ольга Сидоркина отметила, что фильм нужно увидеть и детям, и взрослым. Он помогает осознать, что даже в трудные времена свет добра и взаимопомощи способен пробиться сквозь мрак.