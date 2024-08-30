Современную школу на 2000 мест в Котельниках откроют 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Строительство школы на 2000 мест в микрорайоне Парковый в котельниках завершено. Клининговая компания прибирает помещения. Ученики увидят новые кабинеты 1 сентября.

Школу возвели в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь помещений — 29,7 тысячи квадратных метров. Здесь обустроили многофункциональные спортивные залы, зал для танцев, актовый на 600 мест и обеденный на 1000 мест, библиотеку с ИТ-зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

«Новая школа — это не просто учебное заведение, а настоящий центр развития и творчества, где каждый ученик найдет себе занятие по душе. Она станет первой школой в новом жилом комплексе, значительно разгрузив соседние школы, где ученики учились в две смены», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев.

Дети будут заниматься на спортивном стадионе с беговыми дорожками и площадками для баскетбола и волейбола. Ребята помладше смогут провести время в игровой зоне.

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