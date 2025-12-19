Современную школу для 600 учеников построят в Люберцах

В Люберцах построят современную школу, рассчитанную на 600 учеников. Разрешение на ее возведение Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу «Брусника».

Школа разместится в четырехэтажном здании с просторным двором и собственной спортивной зоной.

Архитектурный проект обещает сделать учреждение не только функциональным, но и необычным. Фасад будет облицован яркими алюминиевыми панелями красного цвета как напоминание о кирпичных стенах бывшего комбината, который раньше находился на этой территории.

Горизонтальные карнизы, расположенные на разной высоте, создадут уникальный силуэт, похожий на стопку книг, сложенных друг на друга.

Младшие классы займут отдельный блок на первых двух этажах, что обеспечит их безопасность и комфорт. Для учеников средней и старшей школы отвели третий и четвертый этажи.

Многие классы легко трансформируются для разных занятий. В здании предусмотрены два спортивных зала, медицинский блок, библиотечный центр и просторная рекреация на первом этаже с естественным освещением, которая будет служить актовым залом.

Особое внимание уделят пришкольной территории, которая будет создана по концепции «города в городе». Там появятся «парк аттракционов», теплицы и спортивное ядро. Зоны отдыха и обучения стилизуют под кафе, библиотеку и университет.

Планируется высадить деревья и кустарники, а на главной площади установить елку.