Современную поликлинику откроют в Люберцах до конца года

В жилом комплексе «Томилино парк» городского округа Люберцы завершается строительство поликлиники на 540 посещений в смену. Готовность объекта составляет 85%.

Медицинское учреждение возводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену во взрослом отделении и 140 — в детском. Для них предусмотрены отдельные входы. В детском отделении оборудуют колясочную, во взрослом — аптечный пункт.

«На первом этаже разместятся кабинеты вакцинации, сдачи анализов и забора биоматериала, а на третьем — женская консультация. Кроме того, в поликлинике обустроят пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на две бригады», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Вячеслав Звездилин.

Медучреждение оснастят рентгеновским аппаратом, оборудованием для маммологических исследований, зуботехническим и стерилизационным оборудованием.

Сейчас на объекте продолжаются поставка и монтаж медицинской техники. Открыть поликлинику планируют в конце 2026 года.