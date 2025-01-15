Современное медицинское оборудование установят в Балашихинской больнице

В Балашихинской больнице начата замена устаревшего медицинского оборудования на современную цифровую технику, включая флюорографы, маммографы, КТ- и рентген-аппараты. В рамках обновления планируется установить семь единиц новой медтехники в поликлиниках и стационарах.

Заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова сообщила, что замена отслужившей свой срок техники началась еще в 2024 году.

«В этом году пациенты уже смогут проходить рентген-диагностику на новом оборудовании. Флюорограф будет установлен в поликлинике № 6, маммографы появятся в поликлиниках № 11 и № 14, рентген-аппараты — в филиалах № 1, № 2 и № 3. Кроме того, в филиале № 3 будет установлен современный КТ-аппарат», — уточнила Крехова.

Исследования можно пройти по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний. Услуга предоставляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

В Балашихинской больнице открыто 38 рентгенодиагностических кабинетов, что позволяет обеспечивать доступность медицинской помощи для пациентов. Обновление оборудования повысит качество диагностики и сделает процесс более комфортным для жителей округа.