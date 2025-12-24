Совместный рейд Госавтоинспекции и налоговых органов прошел в Истре

В муниципальном округе Истра прошел совместный рейд с участием сотрудников Государственной автомобильной инспекции, представителей налоговой и администрации округа. Цель мероприятия — выявление автовладельцев, имеющих просрочку по налоговым платежам, и побуждение их к своевременному исполнению обязательств.

В ходе рейда остановили около 30 автомобилей. Прямо на месте проверялся факт задолженности, а автовладельцам разъясняли меры ответственности и предоставляли рекомендации по оперативному погашению долгов. Отметим, что крайний срок уплаты имущественных налогов был 1 декабря. А сейчас месяц подходит к концу.

Важность этих рейдов очень высока, ведь налоговые поступления формируют значимую часть местного бюджета, а значит, напрямую влияют на развитие инфраструктуры, благоустройство, социальные программы и качество жизни жителей округа. Системная работа в этом направлении позволяет обеспечивать порядок и повышать финансовую дисциплину.