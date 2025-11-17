Совет ветеранов химпредприятия в Воскресенске отметил 40-летие

Торжественное мероприятие к юбилею со дня основания объединения прошло в филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске. Его посетили почетные гости.

Участниками встречи стали в том числе директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Трушков, председатель комиссии профсоюзной организации филиала „ВМУ“ Сергей Золотов и почетный гражданин Воскресенского округа Василий Дацюк.

Сегодня в Совете ветеранов предприятия более 2,1 тысячи человек. Это сотрудники, которые уже закончили работать в компании.

Отметим, что они активно участвуют в общественной и спортивной жизни филиала и Воскресенска. В свою очередь предприятие оказывает материальную и другую поддержку Совету.

«Активно поддерживая Совет ветеранов „ВМУ“, мы видим, насколько важна эта структура для сохранения преемственности поколений. Профессиональный опыт ветеранов, их глубинное понимание производственных процессов остаются ценным ресурсом для предприятия. Особенно значимо, что благодаря слаженной деятельности Совета ветеранов „ВМУ“ уже четыре десятилетия сохраняется система вовлечения сотрудников, вышедших на пенсию, в корпоративную жизнь», — сказал Дмитрий Трушков.