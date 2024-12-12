Совет по вопросам промышленности и предпринимательства прошел в Подольске

Предпринимателям Подольска рассказали о социально-экономическом развитии муниципалитета и модернизации тепловых сетей округа. Они поучаствовали в Совете, организованном администрацией округа.

Встречу с представителями крупного бизнеса провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Мероприятие состоялось на предприятии «Электропровод».

Участники обсудили работу ресурсоснабжающих организаций и обновление инфраструктуры.

«Безусловно, производства могут стабильно функционировать только в том случае, если все системы в округе работают качественно и без перебоев. Обеспечить стабильную работу бизнеса — одно из приоритетных направлений для нас. Поэтому продолжим делать все необходимое для этого», — отметил Григорий Артамонов.

Многие проблемы в сфере теплоснабжения удалось решить в Подольске в этом году благодаря государственной программе и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В конце мероприятия глава Подольска вручил муниципальные награды руководителям пяти предприятий.