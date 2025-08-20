Совет по промышленности прошел в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко обсудил с промышленниками меры поддержки и подчеркнул, что нужно найти комплексные решения для развития. Он встретился с директором Губернского колледжа, чтобы понять, как привлечь специалистов на промышленные предприятия в муниципалитете.

По мнению Алексея Шимко, необходимо наладить связь с инвесторами, чтобы привлечь дополнительные ресурсы и внедрить инновации.

Одна из самых острых проблем — недостаток квалифицированных кадров. Для решения этого вопроса Алексей Шимко встретился с директором Губернского колледжа Александром Лысиковым. Они рассмотрели конкретные шаги по привлечению молодых специалистов на вакантные места в округе после окончания учебных заведений.

Глава муниципалитета отметил, что развитие человеческого капитала — важная задача. Нужно поддерживать учебные заведения и промышленные предприятия, чтобы среагировать на вызовы современного рынка труда.