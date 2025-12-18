Совет директоров промышленных предприятий прошел в Воскресенске

В торгово-промышленной палате городского округа Воскресенск прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий. Во время мероприятия руководителям вручили благодарственные письма.

Во время мероприятия подвели итоги 2025 года и обсудили дальнейшие перспективы.

«Хочу поблагодарить всех руководителей за плодотворную работу в уходящем году. Со своей стороны администрация округа и впредь будет создавать все условия для поддержки и развития ваших предприятий. Желаю всем новых производственных достижений, стабильности и новых проектов в наступающем году», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Участники обсудили экономические показатели, совместные проекты и актуальные задачи. Особое внимание уделили модернизации. Директорам, которые в течение года делились опытом с другими коллегами, вручили благодарственные письма.