Совет директоров градообразующих предприятий прошел в Жуковском

В День города Жуковского в Доме ученых ЦАГИ прошел совет директоров предприятий округа, объединивший за одним столом представителей ведущих организаций — ЦАГИ, «Туполева», «Сухого», профильных институтов, авиасалона и аэропорта. Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Выступая перед собравшимися, Вячеслав Фетисов отметил, что градообразующие предприятия работают на перспективу. «Я уверен, что в ближайшее время мы увидим очередные результаты работы инженеров, конструкторов, самых талантливых в мире людей, которые здесь работают в Жуковском. Атмосфера здесь фантастическая, чувствуется, что здесь всегда происходит очень интересное, перспективное и то, чем гордится вся страна», — подчеркнул депутат.

Ключевым этапом встречи стало выступление главы Жуковского Андроника Пака, который рассказал об итогах работы в прошлом году и поделился планами развития округа. В числе приоритетов — реконструкция поликлиники, благоустройство общественных пространств, создание новых зеленых зон, расселение аварийного жилья и модернизация инженерной инфраструктуры. Особое внимание глава уделил строительству крупной областной клинической больницы: «При поддержке губернатора у нас выделено порядка 5 миллиардов рублей. В капитальный ремонт входит полностью все здание: фасады, инженерка, крыши, входные группы — все для комфортного пребывания наших жителей».