Совет директоров градообразующих предприятий прошел в Жуковском
В День города Жуковского в Доме ученых ЦАГИ прошел совет директоров предприятий округа, объединивший за одним столом представителей ведущих организаций — ЦАГИ, «Туполева», «Сухого», профильных институтов, авиасалона и аэропорта. Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Выступая перед собравшимися, Вячеслав Фетисов отметил, что градообразующие предприятия работают на перспективу. «Я уверен, что в ближайшее время мы увидим очередные результаты работы инженеров, конструкторов, самых талантливых в мире людей, которые здесь работают в Жуковском. Атмосфера здесь фантастическая, чувствуется, что здесь всегда происходит очень интересное, перспективное и то, чем гордится вся страна», — подчеркнул депутат.
Ключевым этапом встречи стало выступление главы Жуковского Андроника Пака, который рассказал об итогах работы в прошлом году и поделился планами развития округа. В числе приоритетов — реконструкция поликлиники, благоустройство общественных пространств, создание новых зеленых зон, расселение аварийного жилья и модернизация инженерной инфраструктуры. Особое внимание глава уделил строительству крупной областной клинической больницы: «При поддержке губернатора у нас выделено порядка 5 миллиардов рублей. В капитальный ремонт входит полностью все здание: фасады, инженерка, крыши, входные группы — все для комфортного пребывания наших жителей».
Продолжением праздника стала торжественная церемония вручения первых паспортов в Демоцентре ЦАГИ. Для подростков это особенный момент — официальный шаг во взрослую жизнь, который разделили с ними родители и близкие. Мама одной из юных жуковчан Юлия Андреева назвала событие очень значимым, отметив, что оно проходит в знаменитом месте — институте авиации, к которому причастен и отец девочки.
Документы вручали глава округа Андроник Пак и научный руководитель ЦАГИ, вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышов. Символично, что первые паспорта юные жуковчане получили именно в День города — как знак сопричастности к его настоящему и будущему. Среди ребят — отличники, хорошисты и уже состоявшиеся спортсмены. Елизавета Леоновец, представляющая Московскую область на соревнованиях по спортивной аэробике, призналась, что было волнительно, но радостно. «Для меня важно никогда не сдаваться и идти к своей цели», — поделилась она.
Жуковский развивается благодаря науке, технологиям и людям — тем, кто уже сегодня принимает решения, и тем, кому предстоит определять будущее города.