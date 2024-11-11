Совет депутатов в Мытищах назначил членов Общественной палаты округа

Депутаты по закону формируют треть состава Общественной палаты. Вторую треть назначает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Затем действующие представители организации утверждают окончательный состав палаты. Все представленные кандидатуры были одобрены советом депутатов городского округа.

В составе Общественной палаты представлены работающие на территории муниципалитета религиозные конфессии, национально-культурные автономии и общественные организации. Депутат совета Юрий Гончарук отметил, что этот орган активно ведет значительную и необходимую деятельность для развития Мытищ.

Членами палаты являются профессионалы, пользующиеся авторитетом у жителей городского округа. Все представители общественной организации оказывают помощь в выполнении стоящих перед органами власти задач.

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