Совет депутатов утвердил состав Молодежного парламента в Мытищах

Председатель совета депутатов Андрей Гореликов подчеркнул важность Молодежного парламента, отметив его роль в решении социальных проблем и поддержке инициатив молодежи. Новый состав приступит к работе в октябре. Всего было подано 26 заявок от представителей разных возрастных групп: школьники, студенты, молодые специалисты с предприятий и организаций. Одобрили 12 кандидатур.

Депутат мытищинского совета Карен Арутюнян, возглавляющий комиссию по молодежной политике, подчеркнул важность учета мнения подрастающего поколения. Он сам был членом парламента и теперь будет курировать работу нового состава. На первом заседании молодые парламентарии выберут председателя и сформируют комиссии по различным направлениям деятельности.