Совет депутатов Одинцовского округа провел заседание по исполнению бюджета

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

На очередном заседании Совета депутатов Одинцовского округа подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год, обсудили развитие социальной сферы и утвердили Генеральный план. Доходы муниципальной казны превысили 41,5 миллиарда рублей, бюджет сохранил социальную направленность.

Основной объем средств традиционно направили на социально значимые программы. Крупнейшей статьей расходов стала программа «Образование» — 14,8 миллиарда рублей. Еще 8,7 миллиарда выделили на формирование современной комфортной городской среды, 3,6 миллиарда — на развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и обращение с отходами.

Почти 87% поступлений в бюджет обеспечили налоговые доходы, еще 13,2% — неналоговые, значительную часть которых составили доходы от использования муниципального имущества.

Помимо бюджетных вопросов, депутаты рассмотрели решения по организации местного самоуправления. Завершилось заседание утверждением Генерального плана Одинцовского округа — стратегического документа, определяющего дальнейшее территориальное развитие муниципалитета.