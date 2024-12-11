Совет депутатов Мытищ утвердил бюджет муниципалитета на 2025 год

На внеочередном заседании Совета депутатов городского округа Мытищи, состоявшемся 11 декабря, был утвержден бюджет округа на следующий год и плановый период 2026–2027 годов. Общий объем доходов и расходов бюджета на 2025 год составит более 23 миллиардов рублей.

Как сообщила заместитель главы администрации округа Елена Сетракова, бюджет сформирован в программном формате и предусматривает финансирование 18 муниципальных программ. Безусловным приоритетом остается социальная сфера, на которую запланировано более 11 миллиардов рублей.

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов отметил социальную ориентированность бюджета и подчеркнул, что значительная часть средств направлена на развитие округа.

«В бюджете заложены достаточно большие суммы, что свидетельствует о том, что наш округ продолжает развиваться, благоустраиваться и совершенствоваться. Хотелось бы отметить большую работу всех органов местной власти по привлечению средств из бюджетов разных уровней. Благодаря этим усилиям мы можем продолжать благоустраивать центральный парк, набережную реки Яузы и создавать новые рекреационные зоны. Работа продолжается, и мы будем трудиться на благо нашего округа», — заявил Андрей Николаевич.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поблагодарила всех, кто участвовал в формировании бюджета, включая депутатский корпус. Она отметила, что основные мероприятия бюджета были сформированы на основе мнений избирателей.

«Бюджет остается социально направленным. В него заложены средства на меры поддержки специалистов социальной сферы, строительство новых социальных объектов, благоустройство территории и ремонт дорог. Сегодня мы говорим о планируемых 23 миллиардах рублей, но с учетом уточнений бюджета в течение года эта сумма может увеличиться. Впереди нас ждет важная работа по качественному освоению выделенных средств и выполнению поставленных задач», — подчеркнула Юлия Купецкая.

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