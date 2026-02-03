Совет депутатов Лобни утвердили изменения в бюджет на 2026 год

Изменения в основной финансовый документ на текущий год были утверждены на внеочередном заседании совета депутатов городского округа. В заседании приняли участие глава Лобни Анна Кротова, ее заместители, представители Контрольно-счетной палаты, администрации и общественности.

Внести корректировки в бюджет было необходимо в связи с перераспределением средств и выделением дополнительного финансирования. После изменений доходная часть бюджета вырастет на 23,151 миллиона рублей за счет роста межбюджетных трансфертов. Увеличится и расходная часть — на 918,389 миллиона рублей.

В результате ожидаемые доходы Лобни составят 6 миллиардов 561 миллион 446 тысяч рублей, а расходы — 7 миллиарда 756 миллионов 684 тысяч рублей.

Совет депутатов на заседании также принял решение о досрочном прекращении полномочий скончавшегося 16 января Дмитрия Краснова, избранного по многомандатному округу № 4.