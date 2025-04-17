Совещание заведующих поликлиник прошло в Мытищах

Заведующая Московским областным клиническим противотуберкулезным диспансером, врач-фтизиатр Ирина Тушева рассказала про случай многодетной матери Дарьи. Девушка списала недомогание, потливость и потерю веса на сахарный диабет первого типа. После того, как она прошла плановый осмотр на рентген-аппарате, врачи выявили изменения в верхней доле левого легкого. Теперь Дарье и ее детям предстоит серьезное лечение.

Ирина Тушева призвала терапевтов, пульмонологов, иммунологов, инфекционистов и медиков других специальностей проявлять бдительность и стремиться выявлять болезнь на ранней стадии, пока еще не произошло разрушительного эффекта.

«Мы часто воспринимаем туберкулез как недуг из прошлого, между тем он и сегодня остается одной из самых опасных инфекций. Туберкулез вернул себе статус самого смертоносного инфекционного заболевания на планете, оставив коронавирус далеко позади. В 2023 году в мире от ковида скончались около 400 тысяч человек, а туберкулез унес 1,25 миллиона жизней», — прокомментировал итоги встречи с врачом-фтизиатром заместитель главного врача Мытищинской больницы по поликлинической работе Илья Сотников.

Перенесенный коронавирус увеличивает риск уязвимости к туберкулезу. Однако заболевание хорошо лечится, особенно после своевременной постановки диагноза. Основной метод раннего выявления — флюорографическое обследование органов грудной клетки. Оно входит в первый этап бесплатной диспансеризации.

В Мытищинской больнице установлены современные флюорографы, которые фиксируют изображение высокого качества. Полученная информация помогает выявить туберкулез и другие опухоли на ранних стадиях. Обследование нужно проводить ежегодно по направлению врача.