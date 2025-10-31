Совещание с руководителями крупных торговых центров прошло в Мытищах

Одним из вопросов встречи стала организация новогоднего оформления торговых объектов с наружной стороны здания. Обсудили также и меры антитеррористической и пожарной безопасности в торговых центрах и комплексах в преддверии новогодних праздников.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова подчеркнула важность комплексного подхода к новогоднему оформлению в общественных местах.

«Несмотря на высокое качество и оригинальность внутренних интерьеров с фотозонами, важно, чтобы внешнее пространство также соответствовало этому уровню. Помимо этого, мы проработали детали организации елочных базаров, установив четкие требования к их внешнему виду, правилам торговли и расположению. Размещаться они будут в соответствии с заявками, поданными в управление потребительского рынка. Мы, в свою очередь, будем предоставлять разрешение на размещение только при условии выполнения всех требований». — отметила Елена.

Обсудили меры антитеррористической и пожарной безопасности в торговых центрах и комплексах в преддверии новогодних праздников, когда ожидается резкий рост посещаемости. Особое внимание уделили проверке подключения камер системы «Безопасный регион», которые играют ключевую роль в предоставлении контрольно-надзорным органам оперативной информации о правонарушениях.