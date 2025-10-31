Совещание с руководителями крупных торговых центров прошло в Мытищах
Одним из вопросов встречи стала организация новогоднего оформления торговых объектов с наружной стороны здания. Обсудили также и меры антитеррористической и пожарной безопасности в торговых центрах и комплексах в преддверии новогодних праздников.
Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова подчеркнула важность комплексного подхода к новогоднему оформлению в общественных местах.
«Несмотря на высокое качество и оригинальность внутренних интерьеров с фотозонами, важно, чтобы внешнее пространство также соответствовало этому уровню. Помимо этого, мы проработали детали организации елочных базаров, установив четкие требования к их внешнему виду, правилам торговли и расположению. Размещаться они будут в соответствии с заявками, поданными в управление потребительского рынка. Мы, в свою очередь, будем предоставлять разрешение на размещение только при условии выполнения всех требований». — отметила Елена.
Обсудили меры антитеррористической и пожарной безопасности в торговых центрах и комплексах в преддверии новогодних праздников, когда ожидается резкий рост посещаемости. Особое внимание уделили проверке подключения камер системы «Безопасный регион», которые играют ключевую роль в предоставлении контрольно-надзорным органам оперативной информации о правонарушениях.
«Наша главная цель — обеспечить безопасность жителей, открывая при этом доступ ко всем торговым объектам», — поделился заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров.
Участникам встречи также напомнили о новых правилах размещения нестационарных торговых объектов на частных территориях: теперь требуется обязательное согласование с администрацией городского округа через межведомственную комиссию, что, в свою очередь, позволяет упорядочить размещение торговых точек и обеспечить их соответствие установленным нормам.
«Совместные усилия администрации и представителей торгового бизнеса направлены на то, чтобы сделать город ярким, уютным и безопасным местом для всех», — подытожила Елена Подмаркова.