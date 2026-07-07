Можайский округ на конкурсе в этом году представляют две яркие участницы: Вера Гурченко и Ярослава Ковалевская. В совещании с полуфиналистками приняли участие заместитель главы муниципалитета Ольга Спиридонова, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, сотрудники отдела культуры, молодежной политики и туризма.

Ярослава Ковалевская работает художественным руководителем отдела Можайского культурно-досугового центра в Уваровке и создала вокруг себя настоящий центр притяжения для людей всех возрастов. Она также возглавляет волонтерское направление, объединяя добровольцев для плетения маскировочных сетей, сбора гуманитарных грузов и написания писем бойцам на передовую.

Сотрудница музея-заповедника «Бородинское поле» Вера Гурченко регулярно выезжает в Луганск для участия в просветительских и гуманитарных мероприятиях для местных детей, чтобы дарить им частичку своей души, превращая исторические встречи в настоящие праздники добра и надежды.

Можайским конкурсанткам предстоит серьезный этап подготовки и активных репетиций. Участница полуфинала прошлого года Ольга Марушевская поделилась с ними опытом — рассказала о своей подготовке, акцентировав внимание на психологических аспектах выступления и важности работы с эмоциями.

Ольга Спиридонова подчеркнула, что весь округ гордится своими героинями и готов оказать всестороннюю поддержку на каждом этапе конкурса.

« Вы уже доказали, что способны на многое, но самое главное состязание еще впереди. Помните, что за вашими плечами — Можайск, наши жители и ваши земляки. Не бойтесь импровизировать и быть собой. И главное — получайте удовольствие от самого процесса, ведь это уникальная возможность заявить о своем деле на всю область», — обратилась к участницам замглавы округа.

Полуфинал областного конкурса «Женщина — Герой 2026» состоится 29 июля в Одинцовском округе.