Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства прошло в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел очередное оперативное совещание с руководителями городских служб и профильных подведомств. Собравшиеся обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Руководитель муниципалитета поручил представителям Мособлводоканала ускорить процесс проверки и подписания паспортов готовности социальных учреждений. Крайний срок установили до 1 сентября.

Также на встрече рассмотрели поступившие от жителей Электрогорска обращения по поводу несоответствия фактической температуры горячей воды нормативам. Сотрудникам Мособлводоканала и ресурсоснабжающей компании «Электрогорск» поручили провести комиссионную проверку.

Помимо этого, на совещании обсудили планы о проведении 30 августа масштабного субботника на реке Вохна. Службы благоустройства сейчас анализируют запросы от жителей частного сектора о необходимости опиловки аварийных деревьев вдоль берега.

Специалист сферы здравоохранения сообщила собравшимся о том, что с начала текущего года в округ привлекли 20 новых врачей.

«Важным вопросом, который сейчас находится на рассмотрении, является предоставление жилья педиатру в Павловском Посаде. Это ключевой шаг для закрепления кадров в регионе», — отметила она.

Представители культуры, спорта и работы с молодежью проинформировали о том, что 30 августа состоится общеобластной День открытых дверей в учреждениях культуры.