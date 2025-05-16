Совещание по вопросам здравоохранения прошло в Одинцове

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин и глава Одинцовского округа Андрей Иванов провели круглый стол по вопросам здравоохранения. Впервые в таком формате участвовал новый главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Аналитика муниципального Центра управления регионом показывает, что в первом квартале 2025 года поступило более 1200 обращений, касающихся сферы здравоохранения: «запись на прием к врачу», «документы пациента», «медицинская помощь», «медицинский персонал» и «электронный сервис». Жители указывают на длительное ожидание результатов анализов, отказ в прикреплении к поликлинике, ошибочные записи в медицинской карте. Часто случаются нарушения профессиональной этики, сбои работы электронного сервиса.

Среди конкретных медучреждений на первом месте по количеству обращений — поликлиника № 1 на улице Маршала Бирюзова, следом идут Детская поликлиника на улице Советская и Звенигородская поликлиника.

Максим Забелин отметил, что Одинцово станет опорной площадкой новой лабораторной сети Подмосковья. Медицинское учреждение оптимально расположено с точки зрения логистики: здесь будут проводиться анализы стандартного образца и из расширенного спектра. Плюс к этому лаборатория будет обслуживать и ряд муниципалитетов-соседей.

Добавим, что в структуре Одинцовской областной больницы работают 3592 сотрудника, стационар насчитывает 1320 коек, а амбулаторно-поликлиническая мощность составляет 7375 посещений в смену. Медицинское учреждение продолжает работу по привлечению медицинского персонала — с января по апрель штат пополнили 59 врачей и 58 специалистов среднего медицинского персонала.