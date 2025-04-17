Совещание по вопросам содержания контейнерных площадок прошло в Мытищах

В Мытищах направлены обращения в полицию в отношении 42 объектов потребительского рынка, которые не заключили договоры на вывоз ТКО. По этому поводу в администрации прошло совещание, где обсудили меры воздействия на предпринимателей.

На территории городского округа Мытищи установлена 1241 контейнерная площадка для коммерческих предприятий. Жители направили в адрес администрации 72 обращения по несвоевременному вывозу мусора. Большинство жалоб связаны с перенакоплением отходов и утилизацией просроченных продуктов вблизи придомовых территорий.

В соответствии с законодательством у каждого объекта должен быть заключен договор на вывоз мусора. С Сергиево-Посадским региональным оператором подписано свыше трех тысяч договоров по обращению с твердо-коммунальными отходами. Объем и расчет производится по нормативу, исходя из торговой площади.

Часть контейнерных площадок находится во дворах. Если собственник не заключил договор, значит объем отходов не учитывается при установке баков. Это приводит к перезагрузке площадок.

В полицию поступили обращения в отношении 42 объектов потребительского рынка, не заключивших договоры на вывоз ТКО.

Специалисты ЖКХ и потребительского рынка совместно с Министерством по содержанию территорий регулярно проверяют состояние контейнерных площадок. Мобильные комплексы направят на все территории, где выявлено перенаполнение, а в отношении собственников применят меры в рамках действующего законодательства.

Сотрудники управления ЖКХ, Министерства чистоты, Роспотребнадзора и регионального оператора регулярно проводят встречи с владельцами крупных торговых объектов, чтобы донести до них обязательные требования по содержанию контейнерных площадок.