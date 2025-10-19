Совещание по вопросам развития сельских территорий прошло в Мытищах
Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел традиционную встречу со старостами сельских населенных пунктов территориального управления «Пироговский». На встрече также присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций: ПАО «Россети», АО «Мособлгаз» и Сергиево-Посадского регионального оператора.
Старосты активизируют работу с жителями и ресурсоснабжающими организациями, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Представители ресурсоснабжающих компаний были готовы к диалогу и обсуждали текущие вопросы, касающиеся газо- и электроснабжения, а также вывоза мусора.
Многие проблемы удалось решить на месте, но некоторые требовали дополнительной проработки. Специалисты взяли их в работу и пообещали предоставить ответы в ближайшее время. Представители ресурсоснабжающих организаций отметили важность взаимодействия со старостами и готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Также Артур Суворов провел совещание по вопросу асфальтирования дороги в Промышленном проезде в деревне Беляниново. Интенсивное движение спецтехники и тяжелых машин вызывает недовольство жителей. Было решено привлечь владельцев земельных участков к обустройству дороги. На встрече присутствовали староста деревни и большинство собственников. Они обсудили необходимость их участия в проекте и возможные формы поддержки.
В ближайшее время будет разработан проект асфальтирования дороги и определена стоимость работ. После этого состоится обсуждение с собственниками земельных участков для окончательного согласования.
Дорога в Промышленном проезде является важной транспортной артерией для жителей деревни Беляниново. Власти городского округа Мытищи продолжают работать над ее приведением в нормативное состояние, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.