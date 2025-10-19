Совещание по вопросам развития сельских территорий прошло в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов провел традиционную встречу со старостами сельских населенных пунктов территориального управления «Пироговский». На встрече также присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций: ПАО «Россети», АО «Мособлгаз» и Сергиево-Посадского регионального оператора.

Старосты активизируют работу с жителями и ресурсоснабжающими организациями, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. Представители ресурсоснабжающих компаний были готовы к диалогу и обсуждали текущие вопросы, касающиеся газо- и электроснабжения, а также вывоза мусора.

Многие проблемы удалось решить на месте, но некоторые требовали дополнительной проработки. Специалисты взяли их в работу и пообещали предоставить ответы в ближайшее время. Представители ресурсоснабжающих организаций отметили важность взаимодействия со старостами и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Также Артур Суворов провел совещание по вопросу асфальтирования дороги в Промышленном проезде в деревне Беляниново. Интенсивное движение спецтехники и тяжелых машин вызывает недовольство жителей. Было решено привлечь владельцев земельных участков к обустройству дороги. На встрече присутствовали староста деревни и большинство собственников. Они обсудили необходимость их участия в проекте и возможные формы поддержки.