Совещание по вопросам потребительского рынка прошло в Мытищах

Совещание с предприятиями потребительского рынка и услуг прошло в Мытищах. На встрече обсудили требования законодательства, маркировку товаров, жалобы жителей и изменения в работе системы «Честный знак».

Рабочее совещание провела начальник управления потребительского рынка и услуг в Мытищах Елена Подмаркова.

«С начала 2025 года нам поступило порядка 100 жалоб от неравнодушных жителей, благодаря которым мы понимаем, что нам до сих пор есть над чем работать. На территории городского округа Мытищи расположено порядка шести тысяч предприятий, и от каждого из них зависит общий вид нашего округа», — отметила Елена Владимировна.

На встрече обсудили требования законодательства в сфере торговли и услуг. В том числе поговорили о нормативном внешнем облике предприятий, своевременной уборке территории и наличии уголка потребителя.

Преподаватель учебного центра группы компаний «Поиск» Любовь Кускова рассказала про внедрение цифровых технологий, маркировку товаров и изменения в работе системы «Честный знак».