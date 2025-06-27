Совещание по вопросам потребительского рынка и услуг прошло в Мытищах

Комиссия одобрила большую часть предложений от предпринимателей на установку сезонных объектов торговли: летних кафе, киосков с мороженым, палаток с овощами и фруктами. Некоторые заявки отклонили из-за несоответствия градостроительному и земельному законодательству, отсутствия полного комплекта документов или размещения точек торговли в местах, где они могут затруднять движение пешеходов.

Один из комплексов согласовали с условием, так как собственник хочет разместить больше торговых павильонов, чем это допустимо в рамках утвержденной для застройки зоны. Сейчас ему разрешили установить четыре конструкции, также он должен дополнить предоставленный комплект документов.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова напомнила, что торговые точки также должны соответствовать единым стандартам в части дизайна.

«Важно придерживаться строгой политики в отношении оформления объектов потребительского рынка и стремиться соответствовать современным тенденциям. Следовательно, устаревшие и неэстетичные элементы должны быть устранены. При этом при соблюдении всех требований законодательства, при возможности размещения торговой точки мы разрешаем организовывать нестационарную торговлю», — объяснила Елена Подмаркова.

Проверки по нестационарным торговым объектам округа специалисты управления потребительского рынка и услуг проводят на регулярной основе в разных локациях Мытищ.