Совещание по вопросам потребительского рынка и торговли прошло в Мытищах

Вопросы по возможности размещения нестационарных торговых объектов стали главными на специальном совещании в Мытищах. Заместитель главы городского округа Александр Хаюров рассмотрел три запроса заявителей, которым в конечном итоге отказали по причине недостающих материалов на правомерность размещения точек торговли.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова пояснила, что в соответствии с постановлением об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением требований по торговой деятельности, собственник торгового объекта в обязательном порядке должен согласовать на межведомственной комиссии вопрос возможности размещения торговых объектов.

«После предоставления недостающих документов, заявки будут вынесены на ближайшее заседание и рассмотрены в приоритетном порядке», – подчеркнула Елена Подмаркова.