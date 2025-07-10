Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Воскресенске

Министр жилищно-коммунального комплекса Московской области Кирилл Григорьев посетил Воскресенск с рабочим визитом. В администрации округа прошло совещание, в котором приняли участие представители прокуратуры, территориального отдела Минстроя Подмосковья, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Основной темой встречи стала подготовка Воскресенска к осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделили вопросам капитального ремонта жилых домов.

По словам Кирилла Григорьева, в округе реализуется масштабная программа ремонта, работы идут с определенными трудностями, поэтому ситуация взята под постоянный контроль, а подобные совещания будут проводиться еженедельно.

В программу капитального ремонта на 2023–2025 годы включено более 200 многоквартирных домов на сумму свыше пяти миллиардов рублей. В рамках ремонта планируется обновление фасадов, кровель, а также внутренних инженерных систем с установкой современных домовых узлов управления для регулирования тепла и горячей воды.

Реализация этих мероприятий позволит повысить энергоэффективность жилых зданий, снизить затраты на коммунальные услуги за счет оптимизации потребления ресурсов и уменьшить нагрузку на инженерные сети.