Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин на еженедельном оперативном совещании вместе с руководителями профильных подразделений администрации и представителями областных и федеральных ведомств обсудил ключевые задачи на текущую рабочую неделю. Главным вопросом осталась готовность к осенне‑зимнему периоду.

Участники совещания подвели промежуточные итоги продувок и опрессовок, гидравлических испытаний и аварийно‑профилактических учений, мероприятий по водоочистке, ремонтно‑восстановительных и пуско‑наладочных работ, а также модернизации систем отопления, водоснабжения и водоотведения в жилых домах и социальных объектах.

По словам главы округа, все ответственные службы при поддержке правительства Московской области делают все возможное, чтобы обеспечить жителей качественным отоплением и водой в полном объеме и в срок.

Кроме того, на совещании проанализировали работу общественного транспорта за 2025 год. Малкин обратил внимание на дефицит водителей как главную причину сбоев в расписании автобусов. В то же время он отметил улучшение условий труда на ПАТП: повышенная зарплата, дополнительные премии, гибкий график, подъемные для новых сотрудников и льготы на период обучения.

Глава округа поручил продолжить мониторинг исполнения контрактов на пассажирские перевозки, оптимизацию расписаний и маршрутов, а также активную работу по информированию и привлечению потенциальных водителей.