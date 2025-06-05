Совещание по вопросам поддержки предпринимателей прошло в Мытищах

Представители бизнеса встретились с представителями Федеральной службой исполнительных наказаний, федеральной службой судебных приставов, федеральной налоговой службой, Министерством по чрезвычайным ситуациям, администрацией округа Мытищи и Общественной приемной по защите прав предпринимателей. Обсудили важные вопросы, связанные с поддержкой бизнеса.

Предприниматели задали вопросы городскому прокурору Никите Брыкину. Они говорили о том, как правильно платить зарплату сотрудникам, о проблемах с землей и о том, почему контролирующие органы проводят проверки без предупреждения. Прокурор объяснил предпринимателям, какие изменения в законах произошли, чтобы защитить их права. Он выслушал семерых предпринимателей и принял их обращения под личный контроль.

Руководитель общественной приемной уполномоченный по защите прав предпринимателей Роман Коробейкин также объявил, что все вопросы будут находиться под его личным контролем.

«Основная задача Общественной приемной городского округа Мытищи — реагировать на обращения предпринимателей, а инструмент для решения этих вопросов — диалог с предпринимателями и городским прокурором. Сегодняшняя встреча прошла продуктивно: мы рассмотрели обращения семи предпринимателей: два из них переросли в обращение городскому прокурору и взяты на контроль», — сказал Роман Коробейкин.