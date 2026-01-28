Совещание по вопросам отопления и уборки снега прошло в Павловском Посаде

27 января глава округа Денис Семенов провел оперативное совещание с руководителями служб и подразделений. На нем обсудили самые актуальные вопросы и события недели.

На совещании детально обсудили проблему отопления в Электрогорске. Денис Семенов сообщил, что ситуация находится на ежедневном контроле, а все обращения жителей берутся в работу.

Особое внимание уделили подготовке к уборке снега в предстоящие выходные. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Получено указание проводить расчистку не только в городах, но и на сельских территориях, уделяя первостепенное внимание безопасности школьного автобусного маршрута. Также на совещании обсудили планы по уборке дорог, тротуаров, автобусных остановок, дворов и очистке кровель от снега и наледи.

В завершение Денис Семенов анонсировал ключевые события. 28 января в 17:00 в Молодежном центре Электрогорска пройдет выездная администрация. Для того, чтобы ваш вопрос проработали заранее, можете обращаться по телефону: 2-99-05. В субботу, 31 января, в парке «Меленки» состоится гастрономический фестиваль «Русский холодец». С 22 по 26 апреля округ примет юбилейный десятый кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова.