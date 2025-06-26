Совещание по вопросам организации купального сезона прошло в Одинцове

На совещании в администрации Одинцовского округа обсудили обеспечение надежной охраны жизни и здоровья людей, отдыхающих у водоемов. Официально на территории муниципалитета определили два пляжа, которые пригодны для купаний и соответствуют нормативам: на территории пансионатов «Лесные дали» и «Поляны».

Пляжные зоны в течение всего купального сезона, до 31 августа, будут находиться под постоянным контролем спасателей, особенно в выходные и праздничные дни, когда наблюдается максимальный наплыв отдыхающих. Предусмотрено усиление дежурств. Добавим, что на особом контроле также находятся 22 локации, оборудованные знаками «Купаться запрещено» — эти места регулярно проверяют сотрудники аварийно-спасательного формирования и территориальных управлений.

Отдельно на совещании рассмотрели перспективы создания полноценной пляжной зоны в селе Успенское. Уже разработали предварительную концепцию с организацией парковки, обустройством вышки спасателей, игровой площадки, скамеек, кабинок для переодевания, точек питания, туалетных модулей и элементов освещения. Муниципалитет направит эту заявку на включение в профильную программу Московской области на 2026 год.