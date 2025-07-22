Совещание по вопросам образования и работы транспорта прошло в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание с руководителями профильных управлений. Первым вопросом стала готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

В сентябре за парты сядут 24 520 школьников и 8 350 воспитанников детсадов. В первый класс пойдут 2 010 ребят, а в десятый — 820 учащихся, которые распределены по 34 десятым классам.

Всего муниципалитет сформировал 19 образовательных комплексов на базе 35 школ и 61 дошкольного отделения. После капитального ремонта откроются Образовательный комплекс имени Владимира Храброго (школы № 6 и № 17), «Школа современного образования» (№ 1 и № 2) и «Центр непрерывного образования» (№ 9).

Все школы обеспечены необходимой учебной литературой, а педагогические коллективы полностью готовы к началу занятий. В ряде учреждений стартуют ремонтные работы: Липицкая школа, школа № 7, школа № 10, Лицей № 2 в Протвино, а также детские сады № 48 и № 51.

Второй темой стало состояние общественного транспорта. В Серпухове работают семь перевозчиков по 61 муниципальному маршруту. Для удобства пассажиров проводится мониторинг и корректировка маршрутной сети.

С 7 июля в связи с закрытием моста через реку Речма в деревне Бутурлино изменена схема движения автобуса № 24 «Серпухов-Арнеево-Новинки»: маршрут теперь начинается от остановки «Площадь Революции» и следует по Борисовскому шоссе. Для жителей Бутурлино организован дополнительный заезд автобуса № 7к «пос. Ногина — пл. Ленина» от остановки «Ратеп».

Третьим пунктом повестки стали предстоящие мероприятия. На этой неделе пройдут экологические акции «Вода России» и «Чистый берег» при поддержке партии «Единая Россия». В субботу в 12:00 в спорткомплексе «Надежда» состоится открытие межрегионального спортивного фестиваля ветеранов боевых действий «Кубок мужества».

В воскресенье, 27 июля, в Соборе Николы Белого в 9:00 пройдет литургия, после которой состоится крестный ход с иконой Богородицы «Взыскание погибших», сообщил Алексей Шимко.