Совещание по вопросам обеспечения газовой безопасности прошло в Мытищах

Сотрудники администрации округа обсудили на оперативном городском совещании обеспечение газовой безопасности в многоквартирных домах Мытищ. Акционерное общество «Мособлгаз» с 1 марта 2026 года осуществляет техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Мытищах.

Одним из основных правил безопасного использования природного газа является исправность газового оборудования, поэтому каждый собственник обязан следить за его техническим состоянием и своевременно заключать договоры на обслуживание. Ежедневно проводятся плановые работы, которые включают в себя проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности соединений, кранов на стояках и перед плитой, а также ремонт и замену оборудования, при этом обрабатываются заявки от жителей и устраняются утечки газа.

Важно отметить, что в домах с газовым оборудованием, эксплуатируемым более 30 лет, проверка систем газоснабжения должна проводиться не реже одного раза в год. Весь комплекс мероприятий направлен на обеспечение безопасности наших жителей.

790 газифицированных многоквартирных домов в Мытищах, из которых в 61 доме в рамках капитального ремонта была отремонтирована система газоснабжения, а еще 30 домов включены в программу капитального ремонта на период с 2026 по 2028 годы.

Было установлено во время капитального ремонта 4621 датчик автоматического контроля загазованности, предназначенный для проверки концентрации взрывоопасных и токсичных газов в воздухе.

