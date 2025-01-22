Совещание по вопросам модернизации теплового хозяйства прошло в Подольске

В городском округе Подольск продолжаются работы по реконструкции теплового хозяйства. Глава округа Григорий Артамонов высоко оценил оперативность и профессионализм местных аварийных служб, которые недавно устранили сложный прорыв трубы на улице Кирова.

Глава округа обратил внимание на необходимость благоустройства территорий после завершения работ. Из-за теплой погоды особого внимания требуют участки, где ремонт еще продолжается. Артамонов поручил подрядчикам оперативно убирать грунт с прилегающих территорий, особенно вблизи социальных объектов, что неоднократно поднималось жителями на выездных совещаниях администрации.

«Отмечу слаженную работу аварийных служб. На прошлой неделе на улице Кирова произошел порыв трубы в очень сложном месте: внутри так называемой „мертвой опоры“ — бетонной конструкции, которая удерживает трубу. Тем не менее уже к вечеру, как и обещали, тепло вернулось в квартиры подольчан. Обязательно включим данный участок в нашу госпрограмму», — подчеркнул Григорий Артамонов.

Кроме того, он предложил предусматривать временные пешеходные пути там, где ремонтные работы затрагивают общественные пространства. Это позволит минимизировать неудобства для горожан и обеспечить безопасное передвижение.

Работы по модернизации теплового хозяйства в Подольске продолжаются в рамках программы улучшения городской инфраструктуры.